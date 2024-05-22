Ситуация на фронте сегодня 22 мая

Военные сообщают, что враг продолжает прилагать основные усилия на Купянском и Покровском направлениях.

Ситуация в Харьковской области

На Харьковском направлении захватчики и дальше давят в районе Липцев. Наши воины также производят активные действия. Общее количество боеприкосновений возросло до восьми. Добавился еще один авиаудар по Волчанску.

На Купянском направлении ситуация напряженная - к настоящему времени уже есть 22 боевых столкновения в районах восьми разных населенных пунктов.

Подтвержденные общие потери врага в личном составе в настоящее время составляют 106 человек. Уничтожены по две единицы БМП, БТР и автомобильной техники.

Ситуация в Донецкой области

На Лиманском направлении идет один бой, еще пять вражеских атак сегодня уже отбиты.

На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение выросло до восьми. Ситуация контролируется. К тому же, оккупанты нанесли удары ракетами в район Новониколаевки и сбросили управляемую авиабомбу возле Шумов.

На Покровском направлении продолжаются 12 боеприкосновений в районах Новоалександровки, Прогресса, Соловьева, Сокола и Уманского.

Генштаб сообщил, что еще шесть атак уже отбиты. Враг несет потери в живой силе: безвозвратные - 68, санитарные - 140. Информация относительно пораженной военной техники уточняется.

На Кураховском направлении общее количество боеприкосновений возросло до десяти. Оккупанты уже потеряли 81 человек ранеными и убитыми. Уничтожен российский танк, еще два - повреждены.

Бои на левобережье Днепра

Военные сообщили, что на Приднепровском направлении отбиты четыре атаки захватчиков в районе села Крынки.

При этом на остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.