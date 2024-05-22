Ситуация на фронте сегодня 22 мая

Россияне давят в районе Липцев под Харьковом, а украинские войска уничтожили более 80 оккупантов на Кураховском направлении в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Военные сообщают, что враг продолжает прилагать основные усилия на Купянском и Покровском направлениях.
На Харьковском направлении захватчики и дальше давят в районе Липцев. Наши воины также производят активные действия. Общее количество боеприкосновений возросло до восьми. Добавился еще один авиаудар по Волчанску.
На Купянском направлении ситуация напряженная - к настоящему времени уже есть 22 боевых столкновения в районах восьми разных населенных пунктов.
Подтвержденные общие потери врага в личном составе в настоящее время составляют 106 человек. Уничтожены по две единицы БМП, БТР и автомобильной техники.
На Лиманском направлении идет один бой, еще пять вражеских атак сегодня уже отбиты.
На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение выросло до восьми. Ситуация контролируется. К тому же, оккупанты нанесли удары ракетами в район Новониколаевки и сбросили управляемую авиабомбу возле Шумов.
На Покровском направлении продолжаются 12 боеприкосновений в районах Новоалександровки, Прогресса, Соловьева, Сокола и Уманского.
Генштаб сообщил, что еще шесть атак уже отбиты. Враг несет потери в живой силе: безвозвратные - 68, санитарные - 140. Информация относительно пораженной военной техники уточняется.
На Кураховском направлении общее количество боеприкосновений возросло до десяти. Оккупанты уже потеряли 81 человек ранеными и убитыми. Уничтожен российский танк, еще два - повреждены.
Военные сообщили, что на Приднепровском направлении отбиты четыре атаки захватчиков в районе села Крынки.
При этом на остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
Институт изучения войны в своем отчете заявлял, что Силы обороны Украины сдерживают наступление россиян в Харьковской области, которые могут бросать в штурмы "африканских наемников".
А Генштаб ранее сообщал, что потери России в войне в Украине за сутки с 21 на 22 мая составили 1300 оккупантов.
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