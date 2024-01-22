Ситуация на фронте сегодня 22 января

Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян вблизи Синьковки (Харьковская область) и поразили радиолокационную станцию противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины. Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.
Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 53 боевых столкновения.
В общем враг нанес 2 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Гранов, Григорьевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 50 населенных пунктов, среди них Барановка, Карповичи, Леонивка Черниговской области; Зноб-Новгородское, Марчихина Буда, Фотовиж Сумской области; Уды, Охримовка, Землянки, Хатнее Харьковской области.
На Купянском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Песчаного Харьковской области и Новоегоровки Луганской области.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе Тернов Донецкой области и еще 4 атаки неподалеку Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области, где противник пытался прорвать оборону наших войск.
Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Раздоловки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Кармазиновка, Невское, Диброва Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 7 атак вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Хромовое, Клещиевка, Белая Гора, Майорское Донецкой области.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак оккупантов в районах Степного, Авдеевки и еще 5 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
Противник нанес авиационные удары в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Водяного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 16 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районе Новомихайловки Донецкой области.
Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага неподалеку Работино Запорожской области, где оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Новоандреевка, Щербаки, Каменское Запорожской области.
В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области, районы населенных пунктов Шляховое, Берислав, Антоновка Херсонской области и Солончаки, Черноморка Николаевской области.
Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня районов населенных пунктов Ивановка, Понятовка, Янтарное, Береговое, Велетенское Херсонской области.
Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.
Так, в течение суток противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству и 1 радиолокационной станции противника.
Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 376 860 военных.
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