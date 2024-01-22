Ситуация на фронте сегодня 22 января

Российские обстрелы

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины. Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 53 боевых столкновения.

В общем враг нанес 2 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Гранов, Григорьевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 50 населенных пунктов, среди них Барановка, Карповичи, Леонивка Черниговской области; Зноб-Новгородское, Марчихина Буда, Фотовиж Сумской области; Уды, Охримовка, Землянки, Хатнее Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Песчаного Харьковской области и Новоегоровки Луганской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе Тернов Донецкой области и еще 4 атаки неподалеку Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Раздоловки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Кармазиновка, Невское, Диброва Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 7 атак вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Хромовое, Клещиевка, Белая Гора, Майорское Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак оккупантов в районах Степного, Авдеевки и еще 5 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Противник нанес авиационные удары в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Водяного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 16 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районе Новомихайловки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага неподалеку Работино Запорожской области, где оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Новоандреевка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области, районы населенных пунктов Шляховое, Берислав, Антоновка Херсонской области и Солончаки, Черноморка Николаевской области.

Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня районов населенных пунктов Ивановка, Понятовка, Янтарное, Береговое, Велетенское Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству и 1 радиолокационной станции противника.