Ситуация на фронте сегодня 22 января

Российские обстрелы

Всего враг нанес 4 ракетных и 102 авиационных удара, совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые частные и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 10 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 8 ударных БПЛА уничтожены.

Авиационные удары получили: Графское, Волчанск, Николаевка, Ольховатка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области; Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области; Ямполевка, Григоровка, Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Константиновка, Торецк, Северное, Нью-Йорк, Ласточкино, Авдеевка, Старомайорское, Ровнополь, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области; Красный Маяк, Змиевка, Новоберислав, Веселое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражены 7 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 5 атак оккупантов вблизи Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 6 атак недалеко от Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника восточнее Григоровки, Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак оккупантов в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 5 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 7 атак врага западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

Потери врага

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 пункту управления, 3 артиллерийским средствам и 1 средству ПВО противника.