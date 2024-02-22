Ситуация на фронте сегодня 22 февраля

Российские обстрелы

Противник и в дальнейшем продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 81 боевое столкновение.

В целом враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Карповичи Черниговской области и Искрисковщина, Середина-Буда, Рясное, Поповка Сумской области.

На Купянском направлении враг совершил 4 попытки наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 14 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Роздоловка, Веселое Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское Луганской области; Терны, Торское, Серебрянка, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка Ивановское, Клещиевка и Торецк, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

Также, под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Андреевка, Ивановское и Клнщиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 7 атак врага в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское и Невельское. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Орловка, Ласточкино, Тоненькое.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Бердичи, Семеновка, Северное и Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Победа Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 31 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Александрополь, Красногоровка, Курахово, Парасковиевка, Новомихайловка. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Новопавловском направлении отбито 2 атаки врага в районе населенного пункта Золотая Нива. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское и Урожайное.

На Запорожском направлении силами обороны отражено 4 атаки противника западнее Вербового и в районе Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 5 населенных пунктов, среди них город Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток, осуществлено 2 попытки штурма позиций наших войск.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитных ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 логистическому хабу, 2 средствам противовоздушной обороны и 1 наземной станции управления противника.