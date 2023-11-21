Ситуация на фронте сегодня 21 ноября

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 33 боевых столкновения. Враг нанес 4 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Также, в ночь на 21 ноября оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету "Искандер-К" и 10 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны они были уничтожены.

Кроме того, враг атаковал ракетами Х-31П припортовую инфраструктуру города Одессы и Белгород-Днестровского района Одесской области. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома, здания Центральной городской больницы в г.Селидово Донецкой области и шахты "Котляревская", а также другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Леоновка, Поповка Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Клюсы, Блешня, Леонивка, Бучки, Гремяч Черниговской области; Волфино, Беловоды, Басовка, Могрица Сумской области; Ветеринарное, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отражено 3 атаки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты вели штурмовые действия возле Северска Донецкой области, успеха не имели. Враг нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское Луганской области и Ямполовка, Торское, Диброва, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 5 атак противника вблизи Клищеевки и восточнее Южного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Дружба, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 8 атак. Обстрелял из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отбили 15 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия западнее Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное, Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия в районах Роботино и Каменского Запорожской области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Урожайного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Луговское, Орехов, Новоданиловка, Роботино, Каменское, Приморское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары возле Змиевки, Новоберислава, Казацкого. Артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Берислав, Ивановка, Понятовка, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступление на Бахмутском направлении. Наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также склад боеприпасов противника.