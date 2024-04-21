Ситуация на фронте сегодня 21 апреля

Атаки россиян

Всего враг нанес 4 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелы врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Степок, Турья Черниговской области; Старая Гута Сумской области; Ветеринарное, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 9 атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Невское Луганской области; Новосадово, Ямполевка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 13 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Богдановка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 20 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Бердычи, Уманское, Яснобродовка и Первомайское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Соловьево, Александрополь, Семеновка, Нетайлово Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Екатериновка, Антоновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Максимилиановка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Красное, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Веселое Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Ольговка, Львово, Ивановка, Токаревка Херсонской области.

Удары ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.