Ситуация на фронте сегодня 21 июня

Атаки врага

Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетный и авиационный удары иранскими ударными БпЛА "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

По уточненной информации, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар по Украине 33 иранскими ударными БпЛА типа "Shahed", 7 зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 и 1 крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-М" по объектам гражданской инфраструктуры.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 30 ударных БПЛА "Shahed".

Кроме того, враг нанес 83 авиационных удара и совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиаудары по Янжуловке и Леоновке Черниговской области и Казачьей Лопани на Харьковщине. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Карповичи Черниговской области; Кондратовка, Бруски, Басовка, Локня, Миропольское, Юнаковка, Бачевск, Степное Сумской области, а также Ивашки, Рожковичи, Гурьев Казачок, Уды, Марьино, Высокая Яруга, Мороховец, Терновая, Гатище, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Амбарное, Григоровка Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Колодезно Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Кисловка и Берестово на Харьковщине.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Кременная – Ямполевка. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки Донецкой области. Нанес авиаудары по населенным пунктам Хромово и Белая Гора. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районах Авдеевки и Северного, проводил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. В то же время обстрелял Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Острое, Прасковьевка, Новомихайловка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Сторожево, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Макаровка Донецкой области, Новоданиловка, Запорожье, Камышеваха Запорожской области и Казацкое, Одраднокаменка и Херсон. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Благодатное, Нескучное, Макаровка, Сторожево, Времевка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Новодаровка, Левадное, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Лобковое, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Дудчаны, Качкаровка, Дорожное, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ивановка, Садовое, Приднепровское, Приднепровское, Молодежное, Зимовник, Белозерка, Ромашково, Огромное, Херсон, Днепровское, Кизомис Херсон в Николаевской области.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 – по его зенитно-ракетным комплексам.

Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 3 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава и военной техники, 3 станции РЭБ, 18 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 6 важных объектов противника.

По состоянию на утро за прошедшие сутки общие потери россиян составляли 221 460 военных. За предыдущие сутки ВСУ ликвидировали 1010 окупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .