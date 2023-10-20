Ситуация на фронте сегодня 20 октября

Российские обстрелы

За прошедшие сутки оккупанты цинично нанесли очередной ракетный удар баллистической ракетой "Искандер-М" по гражданскому объекту в городе Николаев. Кроме того, захватчики применили ударные БпЛА типа Shahed-136/131 по югу Украины, большинство из которых было уничтожено противовоздушной обороной.

За прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений. Всего враг нанес 12 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

От авиационных ударов пострадали:

Петропавловка, Подолы, Песчаное Харьковской области;

Белогоровка Луганской области;

Спорное, Выемка, Веселое, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Авдеевка, Бердычи, Александрополь, Новомихайловка, Угледар, Павловка Донецкой области;

Работино, Новоданиловка Запорожской области;

Берислав и Веселое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, а также 12 атак у Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны не допустили потери позиций в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. Так, за прошедшие сутки потери врага составили: убитыми и ранеными почти 900 оккупантов, уничтожены и повреждены почти 50 танков и более 100 единиц бронированной техники противника. Также безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Степного и Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены 16 атак противника.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций в районе Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

За сутки авиация сил обороны нанесла удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 13 артиллерийских средств противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 290 680 военных.