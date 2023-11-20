Ситуация на фронте сегодня 20 ноября

Вражеские атаки

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив ударные БпЛА типа Shahed-136/131. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 15 из 20 ударных БПЛА.

Враг нанес 1 ракетный и 17 авиационных ударов, совершил 94 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Петропавловка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области и Ямполевка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где силами обороны отбито 7 атак.

На лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отражены 11 атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Северного и Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отражено 12 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки, Марьинки и Победы Донецкой области, где украинские воины отразили 16 атак.

На Шахтерском направлении захватчики вели штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области, успеха не имели.

В Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 склада боеприпасов противника.