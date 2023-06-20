Ситуация на фронте сегодня 20 июня

Российские обстрелы

По уточненной информации, российские оккупанты нанесли удар по Украине 35 иранскими ударными БпЛА типа "Shahed", 7 зенитными управляемыми ракетами С-300 и 1 крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-М" по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 32 ударных БпЛА "Shahed".

Кроме того, враг нанес более 72 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация на фронтах

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток состоялось 35 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиаудары по Янжуловке и Леоновке Черниговской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Карповичи Черниговской области; Кондратовка, Бруски, Басовка, Локня, Юнаковка, Бачевск, Степное, Сумской области, а также Ивашки, Рожковичи, Гурьев Казачок, Уды, Марьино, Высокая Яруга, Мороховец, Терновая, Гатище, Волчанск, Бударки, Устиновка, Чугуновка, Амбарное, Григорьевка в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Двуречная, Западное, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Кременная - Ямполовка.

Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного, проводил безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. В то же время, обстрелял из артиллерии Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Острое, Парасковиевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг нанес авиационные удары в районах Сторожевого, Пречистовки, Золотой Нивы, Благодатного и Макаровки Донецкой области и города Запорожье.

Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Благодатное, Нескучное, Макаровка, Сторожевое, Времовка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Новодаровка, Левадное, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Лобково, Каменское Запорожской области.

Также враг обстрелял следующие населенные пункты - Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Дудчаны, Качкаровка, Шляховое, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ивановка, Садовое, Приднепровское, Надднепрянское, Молодежное, Зимовник, Белозерка, Ромашково, Херсон, Днепровское, Кизомыс, Херсонской области, Никополь Днепропетровской области и Очаков - Николаевской.

Происшествия

В населенных пунктах на временно захваченной территории Запорожской области российские оккупанты оборудовали дополнительные блокпосты и пункты фильтрации.

Все гражданское население, которое выезжает из временно занятого врагом юга Украины вынуждено проходить пункты фильтрации, размещенные в Мангуше и Новоазовске Донецкой области. Во время фильтрационных мероприятий у граждан тщательно проверяют вещи и документы, кроме того, отбирают отпечатки пальцев.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 2 - по его зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками было уничтожено, 3 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 станции РЭБ, 17 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 1 важный объект врага.