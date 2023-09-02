Ситуация на фронте сегодня 2 сентября

Украинские войска ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Вражеские атаки

За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, это, в частности, Гута-Студенецкая, Карповичи Черниговской области, Чернацкое, Сосновка, Бояро-Лежачи, Кондратовка, Турья, Поповка Сумской области Волчанск, Охримовка, Малая Волчья, Варваровка Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Новоселовском районе Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Каменка, Красное Первое, Двуречная, Купянск, Котляровка и Новосергеевка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Северск, Спорное, Выемка, Федоровка и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Ступочков, Белой Горы, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Дилиевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Северного Донецкой области. Враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Галицыновка, Мемрик Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Курахово, Победа, Константиновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Угледар, Золотая Нива, Благодатное, Ровнополь, Новоселка и Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Малиновки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Ольговское, Гуляйпольское, Красная Криница, Роботино, Щербаки, Степное Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от вражеских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Дудчаны, Берислав, Тягинка, Херсон, Велетенское и Ольговка Херсонской области.

Наступление ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 пункта управления, 3 состава боеприпасов и 1 радиолокационную станцию противника.