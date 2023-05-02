Ситуация на фронте сегодня 2 мая

"Сегодня противник нанес три ракетных, 30 авиационных ударов и совершил около 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - сказано в сообщении.

Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено более 20 атак противника на указанных участках фронта.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории Республики Беларусь и в дальнейшем находятся определенные подразделения вооруженных сил российской федерации.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

В течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов

Гасичевка, Елино, Блешня, Карповичи, Тимоновичи, Леоновка, Муравьи Черниговской области;

Зноб-Новгородское, Уралово, Середина-Буда, Кучеровка, Ровно, Ворожба, Волфино, Николаевка, Мирополье Сумской области;

Ветеринарное, Ольховка, Гатище, Волчанск, Потихоново Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Лиман Первый, Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении южнее Дибровы. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Предтечино.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Хромовое, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Предтечино, Дилиевка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Карловка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время, в течение суток совершил обстрелы более 30 населенных пунктов, граничащих с линией боевого соприкосновения.

Среди них:

Времовка, Новоселка Донецкой области;

Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области;

Никополь Днепропетровской области;

Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Львовское, Ивановка, Никольское, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области;

Херсон.

"На временно занятых территориях Украины продолжаются случаи насильственного похищения проукраинского гражданского населения, а также обустройство новых застенков для его содержания. В частности, один из таких застенков российские террористы обустроили в отделе полиции временно захваченной Чаплинки Херсонской области. Там в настоящее время незаконно удерживают до десяти гражданских лиц, среди которых есть несовершеннолетние. Людей российские оккупанты держат в жестких, нечеловеческих условиях, применяют к ним пытки. Есть случаи, когда похищенных российские террористы закатывали до смерти", - заявили в Генштабе.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками были сбиты три вражеских беспилотника различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, двенадцать районов сосредоточения живой силы, четыре склада боеприпасов, одно средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.