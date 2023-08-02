Ситуация на фронте сегодня 2 августа

Вражеские атаки

Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный, 75 авиационных ударов и произвел 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Сопича Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

В частности, это Железный Мост, Галагановка Черниговской области; Шпиль, Юнаковка, Атинское, Басовка, Рожковичи Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Петропавловка, Нестерное и Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка - Донецкой.

На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Часов Яр, Орехово-Василовка, Ивановское и Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское, Карловка, Невельское и Новобахмутовка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Зоряное, Марьинка, Победа и Острое Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского Донецкой области. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение восточнее Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Угледар, Водяное, Благодатное и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Белогорье, Орехов и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Садовое, Токаревка, Казацкое, Антоновка, Михайловка и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 по командному пункту и 1 по зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 14 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 станции радиоэлектронной борьбы, 4 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 6 средств противовоздушной обороны, 3 района сосредоточения личного состава, 1 состав важные объекты врага.