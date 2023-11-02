Ситуация на фронте сегодня 2 ноября

Российские обстрелы

Российская Федерация продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, совершает обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

От авиационных ударов пострадали:

Петропавловка, Купянск, Куриловка, Степная Новоселовка, Чернещина Харьковской области;

Серебрянское лесничество Луганской области;

Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Веселое, Ивановское, Калиновое, Новоалександровка, Семеновка, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области;

Новоселовка, Новоданиловка, Работино Запорожской области;

Новокаиры, Червоный Маяк, Новоберислав, Берислав, Казацкое, Львово, Ивановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитники отбили 10 атак противника.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении кафиры безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Хромово, Клещиевки и Андреевки. Здесь наши защитники отразили 15 атак противника. В то же время, захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, где Силами обороны были отражены 7 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 5 радиолокационных станций, 2 склада боеприпасов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 301 490 военных.