Ситуация на фронте сегодня 19 октября

Вражеские атаки

За прошедшие сутки враг нанес 15 ракетных и 79 авиационных ударов, произвел 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилой пятиэтажный дом, 2 церкви, дом культуры, спортивный комплекс, более 20 частных домов и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Песчаное Харьковской области; Невское, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области; Спорное, Каменка, Клещиевка, Курдюмовка, Дилиевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Новоберислав, Казацкое, Ольговка, Приднепровское, Песчановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области, а также более 10 атак противника возле Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток при поддержке авиации оцепить Авдеевку. Наши воины отразили 3 атаки врага. Также безуспешны были наступательные действия противника в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 17 атак врага в районе Марьинки и еще 4 – в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районе Новомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники сдерживают оккупантов в районах Новодаровки и восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Силы обороны Украины ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех юго-западнее Вербового Запорожской области, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками уничтожен российский самолет Су-25 и 5 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс Тор, радиолокационную станцию Зоопарк-1М и 11 артиллерийских средств противника.