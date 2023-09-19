Ситуация на фронте сегодня 19 сентября

Украинские бойцы наступают на двух направлениях, отбили атаку россиян вблизи Работино и уничтожили станцию РЭБ противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 15 боевых столкновений. Сегодня Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине ударными БпЛА типа "Shahed-136/131".

По уточненной информации противовоздушной обороной было уничтожено 28 из 31 "шахедов" по маршруту следования в южных, центральных и западных областях Украины. От циничного ракетного удара баллистической ракетой "Искандер-М" пострадало мирное население города Кривой Рог Днепропетровской области.

В общем, за эти сутки враг нанес 9 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Нанес авиационные удары возле Леоновки, Поповки Черниговской области и Грабовского Сумской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Карповичи, Архиповка, Гремяч Черниговской области; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Ободы, Веселовка Сумской области и Амбарное, Строевка, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении нанес авиационный удар в районах Ивановки и Купянска Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Красное Первое, Лиман Первый, Синьковка, Котляровка, Крохмальное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Дроновка, Спорное, Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаку противника в районе западнее Ягодного Донецкой области. Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успеха не имел.

Нанес авиационные удары неподалеку Богдановки и Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, среди которых Богдановка, Ивановское, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар вблизи Авдеевки Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.

В этом районе также не утихали и артиллерийские и минометные обстрелы противника. Под огонь оккупантов попали около 10 населенных пунктов, среди них Марьинка, Победа, Максимильяновка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении вражеским авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отбили атаку врага в районе Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары возле Левадного и Малой Токмачки Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Чаривне, Белогорье, Орехов, Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Веселое, Ольговка, Львов, Тягинка, Токаревка, Садовое Херсонской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Антоновка и Херсон Херсонской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага.

Происшествия

Российские оккупанты цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права: принудительно проживают вместе с гражданскими жителями в их домах, используя мирных жителей как живой щит.

Так, в населенном пункте Токмак Запорожской области военнослужащих российских оккупационных войск массово расселяют к гражданским старикам в их дома. Кроме того, оккупанты грабят квартиры и дома граждан Украины.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражено 3 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс, 9 артиллерийских средств, 1 склад боеприпасов и станцию РЭБ противника.