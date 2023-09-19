Ситуация на фронте сегодня 19 сентября

Украинские бойцы продолжают наступать на двух направлениях и отразили более 10 вражеских атак в районе Марьинки. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Россия продолжает отправлять на временно оккупированные территории срочников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
За прошедшие сутки РФ нанесла очередной удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной уничтожены все 17 крылатых ракет и 18 из 24 "шахедов" противника.
К сожалению, в результате таких террористических действий кремля есть раненые среди гражданского населения, разрушены жилые дома и повреждена гражданская инфраструктура.
Враг нанес 22 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Авиационным ударам подверглись Берестово, Копанки, Шейковка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Новосадово, Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка и Роботино Запорожской области; Веселое, Одрадокаменка, Николаевка Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 70 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел.
Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
В то же время на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага и шаг за шагом отвоевывают нашу землю.
На Мелитопольском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Роботино Запорожской области, пытаясь восстановить утраченные позиции. Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.
Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
Кремль продолжает отправлять военнослужащих из территориальных субъектов российской федерации в временно оккупированные территории нашего государства. Так, 15 сентября этого года во временно оккупированный город Джанкой АР Крым, на местный военный аэродром, прибыло около 100 военнослужащих срочной службы из Кабардино-Балкарской республики российской федерации для усиления охраны и обороны указанного объекта.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск поражены 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 3 зенитно-ракетных комплекса, 19 артиллерийских средств, 1 пункт управления противника.
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