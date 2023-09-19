Ситуация на фронте сегодня 19 сентября

Вражеские атаки

За прошедшие сутки РФ нанесла очередной удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной уничтожены все 17 крылатых ракет и 18 из 24 "шахедов" противника.

К сожалению, в результате таких террористических действий кремля есть раненые среди гражданского населения, разрушены жилые дома и повреждена гражданская инфраструктура.

Враг нанес 22 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационным ударам подверглись Берестово, Копанки, Шейковка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Новосадово, Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка и Роботино Запорожской области; Веселое, Одрадокаменка, Николаевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 70 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел.

Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

В то же время на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага и шаг за шагом отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Роботино Запорожской области, пытаясь восстановить утраченные позиции. Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

РФ отправляет на временно оккупированные территории срочников

Кремль продолжает отправлять военнослужащих из территориальных субъектов российской федерации в временно оккупированные территории нашего государства. Так, 15 сентября этого года во временно оккупированный город Джанкой АР Крым, на местный военный аэродром, прибыло около 100 военнослужащих срочной службы из Кабардино-Балкарской республики российской федерации для усиления охраны и обороны указанного объекта.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 3 зенитно-ракетных комплекса, 19 артиллерийских средств, 1 пункт управления противника.