Ситуация на фронте сегодня 19 февраля

Атаки россиян

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. В целом враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 4 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все вражеские БпЛА.

Авиационным ударам подверглись: Ольховатка, Петропавловка, Боровая Харьковской области; Белогоровка Луганской области, Раздоловка, Желанное, Бердичи, Тоненькое, Соловьево, Орловка, Уманское, Семеновка Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении защитниками отражены 2 атаки в районе Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 10 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области, Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 8 атак оккупантов неподалеку Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак врага возле Новобахмутовки, Ласточкино и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики, при поддержке авиации, 18 раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении враг 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск вблизи Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 16 безуспешных штурмов.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника. Также на восточном направлении нашей противовоздушной обороной уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34 и один разведывательный БпЛА "Орлан-10".

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 3 пунктам управления и 2 складам боеприпасов противника.

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