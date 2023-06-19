Ситуация на фронте сегодня 19 июня

Российские военные сосредоточили основные силы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На указанных участках фронта произошло 24 боевых столкновения за прошедшие сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Вражеские атаки

Сегодня ночью Россия нанесла очередной удар ракетами и иранскими ударными БПЛА "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки противник нанес 59 авиационных ударов и произвел более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в частности, дети, повреждены объекты критической инфраструктуры, разрушены и повреждены более 20 жилых домов и школа.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационные удары по населенным пунктам Огурцово, Бударки и Веселое Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Сытное, Порохонь, Рожковичи, Товстодубово, Бачевск, Будивельное, Белокопытово, Новые Вырки, Ворожба, Белополье, Екатериновка, Обода, Писаревка, Запсилья, Степное, Искрисковщина, Гирине, Бахмач, Поповка, Локня, Мирополье, Степок Сумской области.

А также Великая Писаревка, Гурьев Казачок, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Землянки, Бологовка, Одноробовка, Уды, Стрелка, Лукьянцы, Волчанские Хутора на Харьковськой області.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Кисловке Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Спорного, успеха не имел. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка Луганской области и Озерное Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Раздолевка и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ивановское, Северное, Белая Гора и Торецк.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар у города Авдеевка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Тонечко, Первомайское, Невельское, Карловка, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар. В то же время совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Максимилиановка и Ильинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Угледара Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Благодатного, Угледара и Золотой Нивы Донецкой области.

Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Екатериновка, Благодатное, Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское, Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационные удары в районах Макаровки Донецкой области; Левадного, Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова Запорожской области и Казацкого Херсонской области.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Макаровка Донецкой области; Зеленое Поле, Новодаровка, Левадное, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Гуляйпилское, Орехов, Лобковое, Каменское Запорожской области;

Михайловка, Новодмитровка, Гавриловка, Качкаровка, Берислав, Томарино, Веселое, Казацкое, Бургунка, Веревка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомис, Софиевка, Миролюбовка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и поражен 1 зенитно-ракетный комплекс врага. Также нашими защитниками был уничтожен вражеский вертолет Ка-52, 3 иранских ударных БпЛА типа Shahed и 7 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 4 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 2 склада боеприпасов.

Ночная атака РФ ракетами и дронами по Украине