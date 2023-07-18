Ситуация на фронте сегодня 18 июля

Российские обстрелы

По уточненной информации, в течение суток, российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 6 крылатых ракет "Калибр" и 35 иранских ударных БпЛА "Шахед-136".

Силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 6 крылатых ракет "Калибр" и 31 ударный БпЛА противника типа "Шахед-136".

Кроме того, враг нанес 70 авиационных ударов и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушениям подверглись промышленные объекты, жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 18 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, пострадали Середина-Буда, Искрисковщина, Степное Сумской области и Глубокое, Волчанские Хутора, Волоховка Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.

Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки, а артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись Новомлинск, Двуречная, Западное, Петропавловка, Голубовка и Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного и Северска в Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Берестовое, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Курдюмовки, Озаряновки, Дружбы, Белой Горы и Александро-Шультино Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Часов Яр, Марково Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Водяное, Первомайское, Орловка и Бердичи Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Максимильяновка.

На Шахтерском направлении, в районах Ровнополя Донецкой области и Новодаровки Запорожской области, противник совершил неудачные попытки восстановления утраченного положения.

Нанес авиационные удары в районах Большой Новоселки, Макаровки и Ровнополя Донецкой области. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Угледар, Сторожевое и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

Нанес авиационный удар в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова и Пятихаток Запорожской области.

Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Вольное Поле, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Лобково, Каменское Запорожской области; Синельниково и Никополь Днепропетровской области; Бургунка, Садовое, Береговое, Разлив Херсонской области и город Херсон, а также Очаков в Николаевской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Происшествия

Российские оккупационные войска продолжают переоборудовать объекты гражданской инфраструктуры под собственные нужды. В частности, в городе Лисичанск Луганской области, противник оборудовал территорию бывшей городской поликлиники для размещения личного состава и командования подразделения "Ахмат".

В населенных пунктах Ялта, Юрьевка и Урзуф Донецкой области территории баз отдыха "Красная Гвоздика", "Космос" и "Прибой" полностью переоборудованы под военные базы с фортификационными сооружениями (блиндажами) для размещения личного состава российских оккупационных войск.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также, нашими защитниками было уничтожено 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления противника, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 склада боеприпасов и 3 станции РЭБ врага.