Ситуация на фронте сегодня 18 апреля

Российские обстрелы

В течение суток зафиксировано 71 боевое столкновение. В общем, враг нанес 6 ракетных и 63 авиационных удара, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Орловка Сумской области; Волчанск и Стрелечья Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Набережное, Кремский Бугор, Николаевка Черниговской области; Клюсы, Белополье, Бруски Сумской области; Ветеринарное, Казачья Лопань, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако, нанес авиационный удар в районе населенного пункта Боровая Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 2 атаки в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Невское Луганской области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское Луганской области и Терны, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Калиновка, Часов Яр, Новый, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 11 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердычи, Первомайское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Семеновка и Селидово Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 12 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Александрополь, Водяное, Угледар Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Парасковиевка, Константиновка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Красное, Белогорье, Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Понятовка Херсонской области.

Ситуация на левобережье Днепра

Враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 7 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 складу боеприпасов РЭБ оккупантов.