Ситуация на фронте сегодня 18 декабря

Атаки россиян

В целом враг нанес 2 ракетных и 29 авиационных ударов, осуществил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 5 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны все ударные БпЛА уничтожены.

Авиационным ударам подверглись: Петропавловка Харьковской области; Терны, Звановка, Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Парасковиевка Донецкой области; Крынки, Ольговка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 8 атак врага вблизи Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 5 атак противника в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, отражено 16 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, и еще 11 - южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где отражены 4 атаки.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 4 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

На Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и склад боеприпасов противника.

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