Ситуация на фронте сегодня 17 сентября

Вражеские атаки

Сегодня Российская Федерация нанесла авиационно-ракетные удары по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Враг нанес 8 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также от циничных ракетных ударов пострадало мирное население города Харьков.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 15 частных жилых домов, разрушены лицей и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили населенные пункты Степок Сумской области; Малая Волчья, Плетеневка, Синьковка, Копанки Харьковской области; Новоегоровка, Невское Луганской области; Серебрянка, Спорное, Клещиевка, Авдеевка, Северное, Красногоровка, Пречистовка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Светлая Долина, Малая Токмачка, Орехов и Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Олынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили 13 атак противника в районе Клищиевки Донецкой области. Противник безуспешно пытался прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Курдюмовки и Андреевки Донецкой области.

По результатам ведения наступательных (штурмовых) действий Силы обороны преуспевают в районе Клищиевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 11 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Северного, Ровнополья Донецкой области и Новодаровки Запорожской области завершились для окупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях силы обороны удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении наши воины продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

Вражеские потери

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по пунктам управления, 12 – по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 3 зенитно-ракетных комплекса "Бук-М1" и 5 артиллерийских средств противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .