Ситуация на фронте сегодня 17 июня

Атаки врага

За прошедшие сутки враг нанес очередной ракетный удар по Киевщине - задействовал 6 аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал" и 6 крылатых ракет "Калибр". Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины все 12 ракет были уничтожены.

Кроме того, в течение суток противник нанес 33 авиационных удара и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К величайшему сожалению, кроме разрушения инфраструктуры, пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационных ударов по населенным пунктам Могрица Сумской области и Бударки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка, Костобобров и Гремяч Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Чуйковка, Сосновка, Стариковое, Бояро-Лежачие, Старые Вырки, Басовка, Степок, Краснополье, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Красная Заря, Глубокое, Липцы, Зеленое, Терновая, Огурцово, Волчанск, Бочковое и Малая Волчья на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийских и минометных обстрелов противника подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационный удар в районе Спорного. Артиллерийские обстрелы подверглись Стельмаховке, Невскому и Белогоровку Луганской области и Торскому, Верхнекаменному, Спорному и Серебрянку - Донецкой.

На Бахмутском направлении противник нанес авиаудары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка и Южное.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки. У последней нанес авиаудару Авдеевки. Также, осуществил артиллерийские обстрелы Веселого и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районах Марьинки и Победы. В то же время совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Максимилиановка и Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Времовка, Сторожево, Новоселка и Новополь Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял Ольговское, Полтавку, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Новоданиловку, Новоандреевку, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Змиевку, Дорожное, Берислав, Казацкое, Инженерное, Зеленовку, Садовое, Антоновку, Белозерку, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

Потери врага

Авиация сил обороны в сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши воины уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52 и 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 4 станции радиоэлектронной борьбы и еще 2 важных объекта противника.

По состоянию на утро за прошедшие сутки было известно о 218 500 ликвидированных россиянах. За предыдущие сутки ВСУ уничтожили 590 окупантов.

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