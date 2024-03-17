Ситуация на фронте сегодня 17 марта

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Всего враг нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Авиационные удары получили :

Большая Писаревка, Старая Гута, Рыжевка, Поповка, Ямное, Александровка, Луговка Сумской области ;

; Старица, Липцы Харьковской области ;

; Новоегоровка Луганской области ;

; Спорное, Веселое, Раздолевка, Часов Яр, Дружба, Александрополь, Семеновка, Уманское, Очеретино, Красногоровка, Константиновка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, Макаровка, Большая Новоселка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем было около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Так, в районах населенных пунктов Старая Гута и Брюски Сумской области, нашими защитниками пресечены 2 попытки проникновения ДРГ противника.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка и восточнее Часового Яра Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и восточнее Водяного Донецкой области, где враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершено 2 штурма позиций наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава и 1 средству противовоздушной обороны противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 429 580 военных.