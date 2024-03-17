Ситуация на фронте сегодня 17 марта

Украинские военные отразили 11 атак противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Ракетные войска ударили по пункту управления противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Всего враг нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Авиационные удары получили :
Под артиллерийским огнем было около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
Так, в районах населенных пунктов Старая Гута и Брюски Сумской области, нашими защитниками пресечены 2 попытки проникновения ДРГ противника.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Лиманском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка и восточнее Часового Яра Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и восточнее Водяного Донецкой области, где враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершено 2 штурма позиций наших войск.
В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава и 1 средству противовоздушной обороны противника.
Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 429 580 военных.
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