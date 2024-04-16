Ситуация на фронте сегодня 16 апреля

Атаки россиян

Враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Поповка и Воздвиженская Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Лесковщина Черниговской области; Старая Гута, Хлебороб, Ромашково, Свободная Слобода Сумской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Глушковка, Колесниковка, Берестовое Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 6 атак в районах населенных пунктов Терны, Торское, Григорьевка Донецкой области и Серебрянского лесничества на Луганщине. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Терны и Заречное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка Луганской области и Терны¸ Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 12 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Нанес авиационный удар в районе Спирного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Первомайское, Соловьево, Новобахмутовка, Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Семеновка, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка Донецкой области, где враг 14 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также нанес авиационные удары в районах Антоновки и Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Парасковеевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Красное, Белогорье, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил 5 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Одрадокаменка и Казацкое Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Львов, Тягинка, Ивановка, Новотягинка Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генштабе ВСУ в сегодняшней утренней сводке 16 апреля рассказали, что в Украине на фронте в течение суток произошло 104 боевых столкновений.

В военном командовании отметили, что наибольшее количество вражеских штурмов фиксируется на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Так, Силы обороны на Бахмутском направлении отразили 33 атаки противника, а на Новопавловском направлении оккупанты 30 раз пытались прорвать оборону украинских защитников.

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