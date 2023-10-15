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Ситуация на фронте сегодня 15 октября

Украина, Воскресенье 15 октября 2023 06:50
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Ситуация на фронте сегодня 15 октября Фото: украинский военный (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Вражеские атаки

Враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Гремячка Черниговской области; Голубовка, Купянск, Петропавловка, Подолы, Песчаное Харьковской области; Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Раздолевка, Клещиевка, Александро-Шультино, Керамик, Очеретино, Прогресс, Ласточкино, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка и Новоданиловка Запорожской области; Берислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили 10 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 7 атак врага.

На Бахмутском направлении украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако безуспешно. Наши защитники отразили 15 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили более 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении оккупанты 5 раз пытались восстановить утраченное положение в районах Роботы и Вербового Запорожской области, успеха не имели.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 артиллерийских средства и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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