Ситуация на фронте сегодня 15 сентября

Украинские военные имеют частичный успех в Донецкой области. При этом на двух направлениях российские оккупанты безуспешно наступают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В течение суток состоялось 17 боевых столкновений. Также, РФ нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА Shahed-136/131. В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны были уничтожены все 17 вражеских "Шахедов".

В целом враг нанес 54 авиационных ударов и совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак есть пострадавшие среди гражданского населения.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Нанес авиационные удары в районах Леоновки, Гремяча Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Нововасильевка, Середина-Буда, Водолаги, Степное Сумской области и Гатище, Плетеневка, Волчанские Хутора Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийских и минометных обстрелов противник нанес в районах населенных пунктов Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Веселое Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области. Также в район Богдановки и Нью-Йорка Донецкой области враг совершил авиационные удары.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, среди которых Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Керамик Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники успешно отбили 7 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области, где не утихали и артиллерийские и минометные обстрелы.

Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении вражеских авиационных ударов подверглись районы населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Новомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Чаривне, Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеских артиллерийских и минометных обстрелов подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Ольговка, Херсон Херсон Херсонской области и Старая Богдановка Николаевской области.

Наступательные действия ВСУ

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. По результатам ведения штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Клищеевки Донецкой области.

Чрезвычайные происшествия

В связи с катастрофическими потерями оккупантов, с целью доукомплектования новосформированной 25 общевойсковой армии ВС РФ, на территории Приморского и Хабаровского краев России осуществляются мобилизационные мероприятия местного населения. В частности, в профессионально-технических училищах, техникумах и среди выпускников интернатов ведутся активные агитационные мероприятия с привлечением российских военнослужащих новосформированной 25 армии ВС РФ, которые закончили указанные учебные заведения.

При поступлении на военную службу оккупационные агитаторы предлагают единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей и денежное обеспечение от 200 тысяч рублей.

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