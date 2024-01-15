Ситуация на фронте сегодня 15 января

Атаки россиян

В целом враг нанес 7 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись: Ольховатка, Волчанск Харьковской области; Белогоровка, Песчаное, Серебрянское лесничества Луганской области; Колодязи, Веселое, Богдановка, Авдеевка, Новомихайловка, Владимировка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки противника в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 14 атак врага возле Макеевки, Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 5 атак оккупантов вблизи Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 14 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 16 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 10 атак врага вблизи Красного, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий на позиции украинских защитников.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и 2 склада боеприпасов противника.

Стимулирование штурмов среди захватчиков

Российские военные все чаще отказываются погибать за нелепые цели своего лидера, поэтому командование врага решило прибегнуть к эксперименту по дополнительным видам стимулирования, которые искажают ощущение реальности и ведут к гибели.

Так, по имеющейся информации, личному составу 108-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии систематически выдают наркотические и психотропные вещества. Эти препараты приводят к эйфории и притупляют боль. Солдаты, которые их употребляют, легче соглашаются на мясные штурмы, не опасаясь ранений или гибели.

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