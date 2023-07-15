Ситуация на фронте сегодня 15 июля

Атаки врага

В течение текущих суток РФ нанесла ракетно-авиационный удар двумя иранскими ударными БпЛА типа Shahed и двумя зенитными управляемыми ракетами по Украине. В результате успешной боевой работы ПВО Украины уничтожено два ударных беспилотника.

Кроме того, враг нанес 32 авиационных удара и совершил 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток состоялось 28 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационные удары в районах Волфино Сумской области и Устиновки Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности это Железный Мост Черниговской области; Белокопытово и Прогресс Сумской области и Казачья Лопань, Ветеринарное и Красное Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области. В том же районе нанес авиационный удар. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Красное Первое, Колодязное, Новомлинск и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Ивано-Дарьевки, Федоровки и Раздоловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Марково, Хромовое, Дилиевка, Васюковка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского и нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Невельское, Первомайское, Степное и Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Екатериновка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар в районе Благодатного Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка и Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Никольского Херсонской области.

Осуществил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Новодаровка, Гуляйполе Запорожской области; Ивановка, Куцуруб Николаевской области; Днепровское, Золотая балка, Ромашково, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Происшествия

Противник продолжает использовать гражданские учреждения здравоохранения временно захваченных территорий Украины в собственных целях. В частности, установлено, что в населенном пункте Показное Запорожской области, из здания Михайловского психоневрологического интерната, вывезено около 200 пациентов в неизвестном направлении, а обслуживающий персонал освобожден. В дальнейшем, на территории и в помещениях запланировано размещение военного госпиталя для лечения раненых российских военнослужащих.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также, украинскими защитниками в течение суток уничтожено шесть разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два склада боеприпасов, четыре артиллерийских средства на огневых позициях и два средства противовоздушной обороны противника.

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