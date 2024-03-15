Ситуация на фронте сегодня 15 марта

Атаки россиян

В целом враг нанес 16 ракетных и 130 авиационных ударов, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ночью, российские оккупанты атаковали Украину, применив 27 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные дроны были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Лукашевка, Дмитровка Черниговской области; Александровка, Пономаренки, Романково, Большая Писаревка, Поповка Сумской области; Липцы, Борщева, Вильча Харьковской области; Раздоловка, Нью-Йорк, Бердичи, Керамик, Новобахмутовка, Новокалиново, Прогресс, Семеновка, Желанное, Новоалександровка, Константиновка, Урожайное, Вольное Поле, Сторожевое, Старомайорское Донецкой области; Малиновка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем находились около 145 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении защитники отбили 16 атак противника у населенных пунктов Терны, Ямполовка, Роздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 5 атак противника в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага вблизи населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Водяного Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили 7 атак агрессора у Старомайорского Донецкой области; Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществлен один безуспешный штурм позиций наших войск.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника.

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