Ситуация на фронте сегодня 14 сентября

Вражеские атаки

Сегодня ночью, оккупанты атаковали Украину 22 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.

Враг нанес 2 ракетных и 92 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

По уточненной информации, вчера оккупанты атаковали Украину 47 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 35 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили припортовая инфраструктура, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Мороховец, Плетеновка, Петропавловка, Кисловка, Харьковской области; Степь Сумской области; Новоселовское, Новоегоровка, Белогоровка Луганской области, Северск, Спорное, Курдюмовка, Клещиевка, Красногоровка, Нью-Йорк Донецкой области; Роботино, Запасное Запорожской области; Отрадокаменка, Приднепровское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Лугангской области и Богдановки Донецкой области.

В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районах Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

В зоне ответственности ОСУВ “Таврия” наши защитники стойко держат оборону Марьинки, где за прошедшие сутки противник предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Малой Токмачки и Ивового Запорожской области обернулись для окупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы и наносить успешное поражение по тылам противника.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражен 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, 15 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и станция РЭБ противника.