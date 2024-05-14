Ситуация на фронте сегодня 14 мая

Общая обстановка на фронте

В течение текущих суток на фронте произошло 130 боевых столкновений.

В общем, враг нанес 2 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Сумской области. Так, сегодня захватчики нанесли авиационный удар в районе Дмитровки.

Ситуация на конкретных направлениях

На Харьковском направлении количество вражеских атак возросло до 14. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Нескучное. Потери оккупантов в течение текущих суток здесь составили около 120 военнослужащих РФ и 23 единицы вооружения и военной техники.

На Купянском направлении зафиксировано 20 боевых столкновений, в том числе в районах Синьковки, Берестового и Мясожаровки.

На Северском направлении российские войска совершили 9 атак неподалеку от Спорного, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Раздолевки.

На Краматорском направлении противник активизировался. Количество вражеских атак значительно возросло - до 21.

Высокой интенсивностью боевых действий остается и на Покровском направлении. Противник продолжает наносить авиаудары, в частности в районах Уманского, Новоселовки Первой и Желанного. Боевую авиацию задействовал 16 раз. Применяет также КАБы.

Всего сегодня на этом направлении произошло 40 атак оккупантов на позиции украинских защитников. Больше всего - в районах Новоалександровки, Нетайлового и Соловьевого.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отразили 9 вражеских атак. Противник сосредотачивает свои усилия в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки.

На Приднепровском направлении сегодня враг 5 раз атаковал украинских защитников близ Кринок, успеха не имел.

На Лиманском, Торецком, Времивском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Как отметили в Генштабе, Силы обороны адекватно реагируют на действия захватчиков, принимают необходимые меры для стабилизации обстановки.