Ситуация на фронте сегодня 13 мая

Общая обстановка на фронте

По всей линии фронта враг продолжает наносить ракетные и авиационные удары, осуществляет обстрелы из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск.

Бои на Харьковском направлении

На Харьковском направлении враг не прекращает наступательные действия, по состоянию на 14.00 13.05.2024 совершил 11 атак, сейчас продолжается 2 боевых столкновения. Противник не прекращает попыток вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Продвижение врага остановлено.

В то же время, Силами обороны осуществляются контратакующие действия. Противник нанес 8 авиационных ударов в районах населенных пунктов Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое Харьковской области.

В Генштабе заявили, что для усиления войск на Харьковское направление перемещены заблаговременно созданные резервы. В зависимости от развития обстановки, наращивание группировки будет продолжаться. Войска обеспечены необходимым количеством средств поражения.

С начала суток потери врага на Харьковском направлении составляют 97 человек, потери вооружения и военной техники - 8 единиц.

Ситуация в других направлениях

На Купянском направлении наши воины отражают атаки в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое, Харьковской области; Стельмаховка, Андреевка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Состоялось 19 боевых столкновений в районах Синьковка, Ивановка, Берестовое, Стельмаховка, Новоигорьевка, Макеевка.

На Ореховском направлении состоялось 8 боевых столкновений в районе Старомайорского, одно - продолжается в районе Работино. Нанес авиационный удар в районе Работино.

На Приднепровском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Состоялось 2 боевых столкновения в районе Крынки, 1 продолжается.

На Краматорском - произошло 27 боевых столкновений в районах населенных пунктов Григорьевка, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка. Враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Дружба и Северное.

На Кураховском направлении произошло 5 боевых столкновений в районах Красногоровка, Новомихайловка. Нанесен 1 авиационный удар в районе Новомихайловки.

На Времовском направлении нашими защитниками отражены атаки в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Северском направлении произошло 12 боевых столкновений в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Выемка, Раздоловка.

На Лиманском направлении произошло одно боевое столкновение;

произошло одно боевое столкновение; На Торецком направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел;

враг наступательных (штурмовых) действий не вел; На Покровском направлении произошло 24 боевых столкновения;

произошло 24 боевых столкновения; На Гуляйпольском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел;

враг наступательных (штурмовых) действий не вел; На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

При этом в Черниговской и Сумской областях, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Потери врага

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.