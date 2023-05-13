Ситуация на фронте сегодня 13 мая
Российские оккупанты в Донецкой области совершили почти 40 атак, а украинские военные уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Российские обстрелы
Всего в течение этих суток противник нанес ракетный удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре города Николаева, в результате чего есть раненые среди гражданских лиц, поврежден многоэтажный дом и другая гражданская инфраструктура.
Кроме того, враг нанес 66 авиационных ударов и совершил около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали и населенные пункты. В частности, в результате обстрела Константиновки Донецкой области, есть двое погибших и 11 раненых гражданских лиц. Среди них есть дети. Разрушен частный дом, повреждены 4 многоэтажки и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора.
Ситуация на фронтах
Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем, в течение суток состоялось около 40 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Мхи, Прогресс, Семеновка Черниговской области и Бударки Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Клюсы, Елино, Заречье, Мхи, Медведевка Черниговской области и Старая Гута, Демьяновка, Бачевск, Вольная Слобода, Бобылевка Сумской области, а также Казачья Лопань, Огирцево, Гатище, Бочково, Нестерно, Бударки на Харьковщине.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского и восточной окраины Стельмаховки. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Ольшана и Котляровка. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлинск, Двуречная, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спорное - Донецкой. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты, рядом с линией боевого соприкосновения, а именно: Макеевка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменское, Спирное и Берестовое Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Белая Гора.
Наряду с ведением позиционной обороны наши защитники ведут и активные действия, в частности, наступательные. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Дружба, Северное, Южное, Торецк, Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Авдеевка. Обстрелял из артиллерии также Первомайское и Карловку Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись и населенные пункты Георгиевка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар по району населенного пункта Пречистовка. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Временка Донецкой области, Бурлацкое, Затишье, Гуляйполе, Малые Щербаки Запорожской области, а также Берислав и Казацкое Херсонской области. Между тем, осуществил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них - Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Антоновка, Чернобаевка Херсонской области и город Херсон.
Чрезвычайные происшествия
Российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека на временно захваченных территориях. В частности, в Мариуполе, на территории отдела полиции для допросов местного населения привлечено около 50 представителей следственного комитета российской федерации. Они участвуют в унизительных допросах, сопровождающихся издевательством над гражданским населением.
В то же время, российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Недавно, в населенном пункте Таврическое Херсонской области, на территории детского сада захватчики обустроили полевой госпиталь. Накануне отмечено прибытие трех военных грузовых автомобилей с ранеными оккупантами.
Потери врага
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу. Также нашими защитниками сбито два вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения живой силы, два склада боеприпасов, а также две станции радиоэлектронной борьбы противника.
Напомним, ранее бойцами ССО на Херсонском направлении были уничтожены две самоходные артиллерийские установки российских войск. Враг пытался скрыть САУ, но это ему не удалось.
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