Ситуация на фронте сегодня 13 февраля

Российские обстрелы

Противник продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, производит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 52 боевых столкновения.

Всего враг нанес 1 ракетный удар, 94 авиационных удара, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены и погибли среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиаудар по населенному пункту Круглое Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам российских захватчиков подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Гремяч, Заречье, Коренек, Павловка Сумской области; Уды, Алисовка, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Ветеринарное Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес 2 авиаудара по населенному пункту Новоегоровка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Ивановка, Синьковка, Петропавловка, Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 2 атаки противника в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой и Белогоровка Луганской областей, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник наносил 5 авиационных ударов в районах населенных пунктов Терны, Раздоловка Донецкой области, Белогоровка Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Серебрянское лесничество Луганской области, Спирное, Торское, Серебрянка, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны Украины отбили 8 атак противника в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационный удар в Часовом Яру Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Курдюмовка, Богдановка, Клищеевка, Нью-Йорк, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские воины отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще - 2 атаки в районе Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также враг нанес 2 авиационных удара в районе населенного пункта Орловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 11 раз пытался улучшить свое тактическое положение. Также враг нанес авиационные удары в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались: Георгиевка, Константиновка, Парасковиевка, Первомайское, Донецкой области.

На Новопавловском направлении российские оккупанты наступательных действий не проводили. Противник нанес авиаудар в районе Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Старомайорское, Донецкой области, Левадное, Новодаровка Запорожской области.

На Запорожском направлении подразделения Сил обороны Украины отбили атаку противника в районе восточнее Малой Токмачки Запорожской области. Авиация российских оккупантов нанесла удары по населенным пунктам: Долинка, Желтая Круча, Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам российских захватчиков подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Красное, Малая Токмачка, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток здесь российские оккупанты совершили безуспешную попытку штурма позиций наших войск. Под артиллерийским огнем оказались: Херсон, Токаревка, Ромашково Херсонской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Крынки Херсонской области. Также российские оккупанты совершили обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов: Тягинка, Ивановка, Крынки Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, пункту управления, 3 районам расположения зенитно-ракетных комплексов. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 16 ударных дронов типа "Shahed-136/131".

Подразделения ракетных войск нанесли удары по району сосредоточения личного состава, 4 артиллерийским средствам противника, 1 пункту управления, по 2 складам боеприпасов, средству радиоэлектронной борьбы русских оккупантов.

Ситуация на фронте

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 13 февраля, составили 1090 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 397 080 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 дронов, 27 ББМ и 19 артсистем.

По данным Генштаба, украинские военные отразили 35 атак противника на Марьинском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Ракетные войска ударили по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

В частности, как пишут в Институте изучения войны, ВСУ возобновили тактические позиции примерно в трех километрах к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной). Также продвинулись юго-западнее Донецка. Российские войска продвинулись к востоку от села Терны.

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