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Ситуация на фронте сегодня 13 июля

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Украина, Четверг 13 июля 2023 18:56
Ситуация на фронте сегодня 13 июля Фото: Военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также уничтожили 10 артиллерийских средств противника на огневых позициях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 2 крылатые ракеты "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 20 иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131".

В результате успешной боевой работы зенитных ракетных подразделений, истребительной авиации, мобильных огневых групп Воздушных сил и противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 2 крылатые ракеты "Калибр" и 20 ударных дронов.

Кроме того, враг нанес 46 авиационных ударов и совершил около 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, пострадали мирные люди, среди которых есть дети, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Камень Черниговской области; Покровка, Рясное Сумской области и Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Невского Луганской области и восточнее Тернов в Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе Берховки.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Бердичи, Степное, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар возле Макаровки Донецкой области.

Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Сторожевое, Благодатное и Макаровка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Приютного Запорожской области и Казацкого - Херсонской.

Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Антоновка, Чернобаевка, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Происшествия

Российские оккупанты продолжают применять практику искусственного переселения и насильственной ассимиляции украинцев на временно захваченных территориях Украины.

Так, в Геническом районе Херсонской области оккупанты начали принудительное выселение в Россию украинских граждан, которые до сих пор не получили или отказались от получения российского гражданства, в том числе семей с детьми и пожилых людей. Их места проживания оккупанты заселяют, как правило, представителями национальных меньшинств из малообеспеченных слоев населения РФ.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 10 артиллерийских средств на огневых позициях и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы противника.

Напомним, что потери России в войне в Украине к утру четверга, 13 июля, составили 510 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 236 040 военных.

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