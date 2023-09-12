Ситуация на фронте сегодня 12 сентября

Российские обстрелы

Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов, в результате чего, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены жилые дома и другая инфраструктура.

В общем враг нанес 3 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

В течение суток произошло более 20 боевых столкновений. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки, Степок, Мирополье, Грабовского Сумской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Гремяч, Камень Черниговской области, Степное, Поповка, Грабовское, Большая Писаревка Сумской области и Казачья Лопань, Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Двуречная, Берестовое, Синьковка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении авиационным ударам подверглись Надежда, Диброва Луганской области и Спорное Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районе Орехово-Васильевки Донецкой области. Авиационным ударам подверглись Клещиевка, Северное Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, среди которых Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отбили около 10 атак противника в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Тоненькое Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши воины свели на нет более 10 атак врага в районе Марьинки.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении все атаки врага в районе Новомихайловки были успешно отбиты. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении наши воины отбили атаки врага в районе южнее Новодаровки Запорожской области. Противник нанес авиационный удар возле Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Роботино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Белозерка Херсонской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки Донецкой области и Работино Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага.

Подразделениями ракетных войск поражено 2 артиллерийских средства, 1 склад боеприпасов, 1 пункт управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.