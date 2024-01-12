Ситуация на фронте сегодня 12 января

Атаки россиян

В течение суток произошло 68 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на отдельных фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг нанес авиационный удар в районе Волчанска Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Сосновка, Карповичи, Семеновка, Гремяч Черниговской области; Марчихина Буда, Искрисковщина, Басовка, Покровка, Рясное, Великая Писаревка Сумской области; Гурьев Казачок, Уды, Зибино, Бударки, Дворичанское Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 6 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки вблизи Макеевки Луганской области и Григорьевки, Веселого Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Новоегоровка Луганской области и Зеленая Долина, Колодези Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбиты 4 атаки противника у Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

Враг нанес авиационный удар в районе Богдановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки врага возле Авдеевки и еще 16 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Новобахмутовка и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степовое, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, 15 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Курахово, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Катериновка.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 5 атак в районе Работино Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Зализнычное, Чаривное, Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Херсон, Золотая Балка, Тягинка, Ивановка Херсонской области и Дмитровка, Ивановка, Яселка Николаевской области.

Ситуация на левобережье Днепра

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий. Украинские воины и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Удары ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 зенитным ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 составу боеприпасов и 1 радиолокационной станции противника.