Ситуация на фронте сегодня 12 августа

Вражеские атаки

Сегодня ночью РФ нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed-136/131" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Клюсы Черниговской области; Середина-Буда, Мирополье, Угроиды Сумской области и Окип, Ветеренарное, Стрелка, Гатище, Волчанские Хутора и Охримовка Харьковской области.

В Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки и Ивановки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Первомайского Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Купянск, Шейковка, Чернещина, Пролетарское Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Веселого, Железнянского, Клещиевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 25 населенным пунктам: Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Сивесрк, Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздолевка Донецкой области.

В Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Клищиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Часов Яр, Белая Гора, Александро-Шультино, Торецк, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северене, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Марьинка, Максимилиановка, Парасковеевка, Новомихайловка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Водяному, Угледару, Богоявленку, Пречистовке, Золотой Ниве, Благодатному Донецкой области.

В Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Новоданиловки и Орехового Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Лобково, Пятихатки, Каменское, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы врага подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Берислав, Токаревка, Антоновка, Камышаны, Кизомис Херсонской области и город Херсон; Куцуруб, Очаков Николаевской области.

Потери врага

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 1 удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс "Стрела" противника.

Другие новости

Противник продолжает использовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях. В частности, установлено, что в населенном пункте Северное Луганской области здание школы используется в военных целях. В настоящее время доступ местных жителей в школу запрещен. В то же время в городе Токмак Запорожской области на территории детского сада, расположенного в северной части города, оккупанты обустроили госпиталь российских оккупационных войск.

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