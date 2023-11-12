Ситуация на фронте сегодня 12 ноября

Российские захватчики вели штурмовые действия на шести направлениях, однако украинские Силы обороны их отбили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В течение суток состоялось 61 боевое столкновение. В целом враг нанес три ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Стариково, Басовка, Запселье, Мирополье Сумской области; Волчанск, Нестерно, Двуречанское Харьковской области.

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки, Кисловки Харьковской области, где наши воины отбили восемь атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Новомлинск, Синьковка, Кисловка, Крохмальное, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Новоегоровки Луганской области, где украинские воины отбили четыре атаки. Противник нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Северска Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Федоровка, Рай-Александровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Дубово-Васильевки, восточнее Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отражено шесть атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия у Авдеевки и Северного Донецкой области, где Силами обороны отражено 10 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Опытное, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 20 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, где наши защитники отбили 2 атаки. Кроме того, противник нанес авиационные удары вблизи Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Новоданиловка, Новопавловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Херсон, Берислав, Тягинка, Ивановка Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. ВСУ наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Чрезвычайные происшествия

В городе Старобельск Луганской области оккупанты проводят мобилизацию местных жителей в вооруженные силы РФ. Мужчины города пытаются любыми способами избежать призыва на военную службу: увольняются с работы, скрываются, выезжают в другие населенные пункты.

Мобилизованных граждан, которые не смогли уклониться от военной службы, отправляют для военной подготовки в Краснодарский край РФ.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и трех складах боеприпасов противника.