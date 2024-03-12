Ситуация на фронте сегодня 12 марта

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. Всего враг нанес 8 ракетных и 114 авиационных ударов, совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Авиационные удары получили:

Прогресс Черниговской области ;

; Обуховка, Амбарное, Купянск, Петропавловка Харьковской области ;

; Кривошиевка и Белогоровка Луганской области ;

; Дружба, Торецк, Терны, Ямполевка, Федоровка, Часов Яр, Новокалиново, Новобахмутовка, Заветное, Александрополь, Новопокровское, Новоселовка Первая, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское Донецкой области ;

; Новоандреевка, Новоданиловка и Роботино Запорожской области ;

; Никополь Днепропетровской области.

Под артиллерийским огнем было более 145 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Григоровка и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Клещиевка, Андреевка, Ступочки и восточнее Часового Яра Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 16 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг при поддержке авиации 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Работиного, Старомайорского и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, предпринята 1 попытка штурма позиций наших войск.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 пункта управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и радиолокационному комплексу контрбатарейной борьбы 1Л219 "Зоопарк".

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 424 980 военных.