Ситуация на фронте сегодня 11 октября

Вражеские атаки

За прошедшие сутки РФ нанесла удар зенитной управляемой ракетой С-300 по гражданским домам в населенном пункте Большой Бурлук Харьковской области. Кроме этого, оккупанты атаковали южные регионы нашего государства ударными БпЛА типа Shahed-136/131, большая часть из которых уничтожена нашей противовоздушной обороной.

Всего враг нанес 2 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе и дети. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Блесна Черниговской области; Бачевск и Поповка Сумской области; Басовое, Гатище, Волчанские Хутора, Синьковка, Кисловка, Песчаное Харьковской области; Серебрянское лесничество, Новолюбовка Луганской области; Спорное, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Бердичи, Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

В Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили атаки врага в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клищиевки и восточнее Андреевки.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Наши защитники отразили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия у Золотой Нивы и Володиного Донецкой области.

В Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районах населенных пунктов Инженерное и Вербовое Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, улучшили тактическое положение в районе западнее Роботиного Запорожской области. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 9 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и станцию РЭБ противника.