Ситуация на фронте сегодня 11 февраля

Российские атаки

По данным Генштаба, за последние сутки произошло 95 боевых столкновений на фронте. Всего враг нанес 1 ракетный и 79 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Гремяч Черниговской области; Бояро-Лежачие, Алексеевка, Мирополье Сумской области; Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками были отбиты 2 атаки у Табаевки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами были отбиты 3 атаки вблизи Белогоровки Луганской области и Раздолевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Изюм Харьковской области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 17 атак в районах Богдановки и Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 22 атаки в районе Авдеевки и еще 16 атак южнее Тоненького, вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области. Здесь враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков недалеко от Красногоровки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. В этом направлении враг 28 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Антоновка, Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Парасковеевка.

На Новопавловском направлении нашими защитниками отражена атака врага севернее Приютного Запорожской области. Противник нанес авиационный удар в районе Ровно Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака в районе Роботино Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Новоандреевки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Ольговское, Малиновка, Белогорье, Щербаки Запорожской области.

Херсонский плацдарм

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток предпринята 1 безуспешная попытка штурма позиций наших войск. Под артиллерийским огнем оказался город Херсон. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Качкаровка и Монастырское Херсонской области.

Потери врага

Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления, 1 артиллерийскому средству, 2 складам боеприпасов противника.

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