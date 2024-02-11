Ситуация на фронте сегодня 11 февраля

В Украине на фронте в течение суток произошло 98 боевых столкновений. Враг активизировался на Бахмутском направлении и пытается наступать к западу от временно оккупированного Донецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В целом враг нанес 3 ракетных и 64 авиационных ударов, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись: Середина-Буда, Дружба Сумской области; Варваровка, Ольховатка Харьковской области; Терны, Новомихайловка, Парасковиевка, Константиновка, Антоновка, Угледар Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Красный Маяк, Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 6 атак противника в районах населенных пунктов Терны, юго-восточнее Выемки и Роздоловки Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 14 атак противника в районах населенных пунктов: Богдановка, Ивановское, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Авдеевка и еще 10 атак в районах Северного, Тоненького и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать противника вблзи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражены 35 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками были отбиты 2 атаки врага вблизи Водяного Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отбили 2 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

Потери врага

За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 2 артиллерийским средствам и 1 РЛС противника.

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