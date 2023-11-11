Ситуация на фронте сегодня 11 ноября

Вражеские атаки

За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 83 авиационных ударов, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также РФ в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, противокорабельную ракету "Оникс", зенитную управляемую ракету С-300, управляемую ракету Х-31 и 31 ударный БПЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной уничтожена одна ракета Х-59 и 19 ударных БпЛА.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, портовая инфраструктура, автомобильный транспорт и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Петропавловка, Красный Став Харьковской области; Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Верхнекаменское, Клещиевка, Северск, Архангельское, Керамик, Бердичи, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Сторожево, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Новоданиловка Запорожской области; Ивановка, Берислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши защитники отразили 8 атак.

На Лиманском направлении противник, при поддержке авиации, вел штурмовые действия у Новоегоровки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 16 атак окупантов вблизи Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, применяя авиацию, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят противнику значительные потери. Так, украинские защитники отбили 35 атак захватчиков восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 18 атак врага.

На Шахтерском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

В Запорожском направлении противник вел штурмовые действия в районе Роботиного Запорожской области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражено 8 артиллерийских средств, пункт управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, состав боеприпасов и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.