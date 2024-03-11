Ситуация на фронте сегодня 11 марта

Российские обстрелы

Противник и в дальнейшем продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 54 боевых столкновения. В целом враг нанес 6 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Прогресс Черниговской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Клюсы, Костобобров, Гута-Студенецкая Черниговской области; Катериновка, Мирополье, Середина-Буда Сумской области; Уды, Стрелечья, Старица Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области и Кривошеевка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 7 атак противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполовка и Федоровка Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Клещиевка, Андреевка, Ступочки и восточнее Часового Яра Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области.

Также под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Калиновка, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Заветное и Александрополь Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Бердычи, Семеновка, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новомихайловка и Водяное Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Работино, Старомайорского и северо-западнее Вербового Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области; Новоданиловка и Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Работино, Новоданиловка Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении, враг в течение суток наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Херсон, Тягинка, Ивановка, Крынки Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пункту управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитному ракетному комплексу "Бук-М1" и радиолокационному комплексу 1Л219 "Зоопарк".