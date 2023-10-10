Ситуация на фронте сегодня 10 октября

Вражеские атаки

За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 63 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также, сегодня ночью, РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине применив 36 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 26 вражеских "шахедов".

Авиационные удары получили: Галагановка Черниговской области; Дегтярное, Степное Сумской области; Кондрашовка, Петропавловка, Песчаное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Северск, Спорное, Андреевка, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Змиевка и Берислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отбили 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 7 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 4 атаки противника вблизи Клищиевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Имеют частичный успех в районе Андреевки Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаку врага возле Старомайорского Донецкой области.

В Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе Левадного Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию РЭБ противника.