Ситуация на фронте сегодня 10 сентября

Силы обороны Украины продолжают вести оборонные действия на востоке и наступательную операцию на юге Украины. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Вражеские атаки

Российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, совершают обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

К сожалению, в результате таких террористических действий есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены жилые дома, повреждена гражданская инфраструктура.

Враг нанес 2 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил более 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Авиационным ударам врага подверглись населенные пункты Бударки, Амбарное, Синьковка, Кисловка, Чернещина Харьковской области, Новоселовское, Белогоровка Луганской области, Северск, Андреевка, Красногоровка, Старомайорское, Спорное, Веселое, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области, Работино, Архангельское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем противника оказались более 45 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

В районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Берестового, Орехово-Василовки, Богдановки. Идут жесткие бои в районе Клещиевки.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу: сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю. В частности, украинские воины отразили около 15 атак врага в районе Марьинки.

На Мелитопольском направлении Силы обороны ведут наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады противника и наносить удары по его тылам.

Псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины

10 сентября 2023, на временно оккупированных территориях Украины оккупационными властями спланировано проведение незаконных "выборов председателей и депутатов местных советов".

Следует отметить, что большинство кандидатов даже не имеют высшего образования и работают дворниками, охранниками и уборщицами. Оккупанты просто используют их личности для сокрытия реальных "руководителей" захваченных территорий.

Указанные псевдовыборы и их результаты не признает весь цивилизованный мир, а сам факт их проведения и участия местного населения будет использован оккупационными властями для учета человеческих мобилизационных ресурсов и их дальнейшего призыва в ряды захватнической армии страны-агрессора.

Командование Сил обороны Украины призывает игнорировать участие в таких псевдодемократических мероприятиях и избегать призыва в оккупационное войско.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника. Кроме того, противовоздушной обороной уничтожены три разведывательных БПЛА.

Подразделениями ракетных войск поражено 6 артиллерийских средств, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения личного состава и 1 состав горюче-смазочных материалов противника.