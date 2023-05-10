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Ситуация на фронте сегодня 10 мая

Фото: ВСУ отразили 46 атак россиян на четырех направлениях за сутки (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – совершили 46 атак. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 23 ракетных и 43 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Для ракетных обстрелов враг использовал ракеты разных типов, большая их часть была уничтожена нашими защитниками, и, к сожалению, имеем и попадания. В частности, 5 ракет С-300 по городам Купянск, Славянск, Краматорск и Константиновка.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов на всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает тактику террора.

  • На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник из артиллерии обстрелял населенные пункты Гасичевка, Железный Мост, Муравьи Черниговской области; Толстодубово, Бачевск, Старые Вырки, Искрисковщина, Волфино, Юнаковка, Могрица, Поповка и Славгород Сумской области, а также Гоптовка, Варваровка, Бугроватка, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Тихое, Малая Волчья, Бударки, Землянки в Харьковской области.
  • На Купянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Масютовка и Стельмаховка, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Колодежное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Кондрашовка, Лиман, Табаевка, Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.
  • В Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка и Веселое Луганской области и Ямполевка и Спорное - Донецкой.
  • На Бахмутском направлении противник продолжает наступать. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут, а также в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиаудар в районе Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области.
  • На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглась, в частности, Георгиевка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка.
  • В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиаудары по Орехову, Кизомису и Станиславу. Обстрелял населённые пункты Времивка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавные в Запорожье и Антоновке, Молодежном и Зеленовке Херсонской области.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам. За прошедшие сутки наши защитники сбили 6 вражеских БПЛА разных типов, 3 из них - типа "Шахед".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее мы писали, ВСУ, вероятно, достигли дополнительных достижений во время недавней контратаки юго-западнее Авдеевки.

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